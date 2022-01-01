مجدلاني يكشف حقيقة صرف رواتب الموظفين ومخصصات الشؤون الاجتماعية

رام الله/سما/

نفى وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، مساء يوم الأحد، الأنباء والإشاعات التي تحدثت عن صرف رواتب الموظفين، ومخصصات الشؤون الاجتماعية.

وقال مجدلاني في تصريحٍ صدر عنه: "إنّ ما يتم تداوله بشأن صرف رواتب الموظفين، أو صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية،غير صحيح، ولم يدلِ بأيّ تصريحات تخص الموضوع على الإطلاق، وما حصل هو فبركة ومحاولة لضرب مصداقية الوزارة".

واستنكر الأخبار المفبركة التي يتم تداولها حول الموضوع والتي من شأنها اللعب بعواطف الناس، داعيًا وسائل الإعلام إلى استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة.