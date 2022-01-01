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الاحتلال يقرر استمرار اغلاق معبر بيت حانون "ايرز" أمام التجار والعمال

الأحد 24 أبريل 2022 07:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقرر استمرار اغلاق معبر بيت حانون "ايرز" أمام التجار والعمال



القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل اعلام اسرائيليلة، مساء اليوم الأحد، بأن سلطات الاحتلال الاسرائيلي  قررت استمرار إغلاق حاجز بيت حانون (إيرز) أمام التجار والعمال".

وذكرت اذاعة الجيش الاسرائيلي ""بعد جلسة تقييم أمنية.. وزير الجيش بيني غانتس يقرر استمرار إغلاق حاجز بيت حانون (إيرز) أمام التجار والعمال".

وأضافت الاذاعة نقلا عن غانتس قوله "سنستمر في إظهار الكرم المدني والاقتصادي فقط إذا تم الحفاظ على الاستقرار الأمني.

من جهتها قالت القناة 13 العبرية " بعد جلسة لتقييم الوضع، قرر وزير الجيش غانتس إبقاء معبر إيريز مغلقاً غداً أيضاً

يتبع..

#غانتس

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