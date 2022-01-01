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إدانة أردنية لتقييد "إسرائيل" وصول المسيحيين لكنيسة القيامة

الأحد 24 أبريل 2022 07:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
إدانة أردنية لتقييد "إسرائيل" وصول المسيحيين لكنيسة القيامة



عمان/سما/

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، تقييد إسرائيل وصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة في القدس المحتلة، وتقليص أعداد المحتفلين بسبت النور. 

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول في بيان، الأحد، إن الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تقييد حق المسيحيين في الوصول الحر وغير المقيد إلى كنيسة القيامة لتأدية شعائرهم الدينية، بما في ذلك فرض القيود العددية على المصلين، مرفوضة ومدانة.

وأكد أن على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، ووقف جميع الإجراءات التقييدية على مسيحيي القدس المحتلة.

#الاردن #كنيسة القيامة

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