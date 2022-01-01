  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الخارجية" تطالب بجهود أمريكية ودولية لحل الصراع وليس إدارته

الأحد 24 أبريل 2022 07:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية" تطالب بجهود أمريكية ودولية لحل الصراع وليس إدارته



رام الله/سما/

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين المجتمع الدولي والادارة الامريكية تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية اتجاه انتهاكات وجرائم الاحتلال وفي مقدمتها جريمة الاستيطان، والوفاء بالتزاماتهم عبر اتخاذ ما يلزم من الاجراءات التي يفرضها القانون الدولي لإجبار دولة الاحتلال على وقف انتهاكاتها وعدوانها، والضغط عليها للبدء بمفاوضات جدية تفضي لإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين.

وقالت في بيان صادر عنها اليوم الأحد "إن تركيز الجهود الدولية على معالجة قشور الصراع بين مرحلة واخرى دون تركيزها على حل الصراع نفسه بات يعطي دولة الاحتلال المزيد من الوقت للانقضاض على ما تبقى من فرص لتطبيق مبدأ حل الدولتين".

وحملت الوزارة، الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عمليات تعميق الاستيطان وتوسيعه وعمليات اسرلة وتهويد القدس ومحاولة فصلها تماماً عن محيطها الفلسطيني، وحذرت من نتائجه الخطيرة على الجهود الاقليمية والدولية المبذولة لتهدئة الاوضاع، وكذلك على فرص تحقيق السلام وتطبيق مبدأ حل الدولتين.

وأشارت الى أن الحكومة الاسرائيلية تستغل الاوضاع الدولية وتسابق الزمن في تنفيذ حلقات مشروعها الاستعماري التوسعي وتكريس منظومة الأبارتهايد في فلسطين المحتلة، في محاولة لحسم قضايا الوضع النهائي التفاوضية ومستقبلها من جانبٍ واحد وبقوة الاحتلال، في انقلاب إسرائيلي رسمي مستمر على الاتفاقيات الموقعة، بما يؤكد ليس فقط على غياب شريك السلام الاسرائيلي، وإنما أيضاً معاداة الحكومة الاسرائيلية للسلام.

وأدانت وزارة الخارجية الاستيطان بجميع أشكاله بما في ذلك عمليات تعميق وتوسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية القائمة وبناء بؤر استيطانية جديدة اخرى، وعمليات سرقة ومصادرة وتجريف أراضي المواطنين الفلسطينيين على يد قوات الاحتلال والمستوطنين، كما حصل في تجريف أراضي المواطنين في الفارسية بالأغوار الشمالية وإقدامهم أيضاً على تجريف أراضي المواطنين جنوب بورين، ومنع المواطنين من الوصول الى أراضيهم الواقعة بالقرب من السياج الفاصل ببلدة رمانة غرب جنين، وكذلك اقدام عناصر الارهاب الاستيطانية باقتلاع نحو ٣٥ شتلة زيتون بقرية عزموط شرق نابلس.

#الخارجية الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

مصادر عسكرية اسرائيلية: مستعدون لشن عملية واسعة بغزة في هذه الحالة..

تعرف على نسبة صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية لهذا الشهر...

ضابط اسرائيلي: حماس قررت اطلاق الصواريخ بـ"التنقيط" لعدة أسباب ..وهذا ما تتخوف منه الأوساط العسكرية

شاهد: مسلحون يطلقون النار باتجاه مقر المقاطعة في جنين

صحيفة عبرية: 4 قطاعات متفجرة للغاية تشكل تحديا رئيسيا للاحتلال

واللا العبري يكشف أسرارا جديدة عن الوحدة التي اغتالت خليل الوزير

تقارير اعلامية عن خسائر الجيش الروسي بأوكرانيا.. أرقام تكشف "كارثة"

الأخبار الرئيسية

FRHvj-iXEAEF59s

الاحتلال يقرر استمرار اغلاق معبر بيت حانون "ايرز" أمام التجار والعمال

mixmedia-03111047Ms3C4 (1)

استطلاع: 47 بالمئة من الاسرائيليين يخشون كارثة تنهي وجودهم في فلسطين

thumbs_b2_3e1d3f6a77a6d1bd4a07cfd513c53322

يديعوت: الأحداث الأخيرة تؤكد انهيار مفهوم الأمن الإسرائيلي.. حماس خيبت أمل تل أبيب مرتين

20220424050047

لبيد: "إسرائيل ملتزمة بالوضع الراهن" في الحرم القدسيّ وليس لدينا خطط تقسيم بين الأديان

الأونروا: برامجنا مستمرة ولا أحد يستطيع الغائها

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم