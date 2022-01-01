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أبو مرزوق: ثبات المرابطين والمقاومة أفشل مخططات الاحتلال في الأقصى

الأحد 24 أبريل 2022 07:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو مرزوق: ثبات المرابطين والمقاومة أفشل مخططات الاحتلال في الأقصى



بيروت/سما/

أكد نائب رئيس إقليم حركة "حماس" في الخارج موسى أبو مرزوق، أن ثبات المرابطين في المسجد الأقصى وإسناد المقاومة أفشل مخططات الاحتلال لتهويده.

وقال أبو مرزوق خلال مقابلة متلفزة، مساء اليوم الأحد، إن المقاومة نجحت في فرض معادلاتها بعد معركة سيف القدس، وإن غزة بمقاومتها أصبحت عنوانا للأمة كلها، لافتا إلى أن صورة المقاومة التي خرجت من المسجد الأقصى بهية ومبشرة.

وشدد على أن ما جرى في القدس انتصار جديد لشعبنا على غرار ما حدث في معركة سيف القدس.

وأضاف أبو مرزوق "الشعب الفلسطيني يدافع عن مقدساته الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، وهو برباطه يحافظ على هوية المدينة المقدسة".

وأكد أبو مرزوق أننا نراهن على أهلنا في الضفة الغربية رغم القيود وإجراءات الاحتلال، مشيرا إلى أن الضفة قدمت نماذج مشرفة في المقاومة والتضحية.

وشدد على أن الشعب الفلسطيني في الداخل مستمر في نضاله، "ولا يمكن لأحد أن يفصل نضال أهلنا في الداخل عن نضال الشعب الفلسطيني".

وأكد أبو مرزوق أن القدس محور الصراع مع إسرائيل، ولن يحسم هذا الصراع إلا بتحريرها من الاحتلال.

#موسى أبو مرزوق #المسجد الاقصى #الاحتلال الاسرائيلي

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