قناة عبرية: بينيت ينفق 11500 شيكل شهريا للطعام على حساب الدولة

القدس المحتلة/سما/

رد رئيس الوزراء نفتالي بينيت اليوم (الأحد) على الأنباء التي نشرتها القناة 13 العبرية حول التكاليف الباهظة التي يصرفها مع أسرته على حساب الدولة.



وذكرت القناة 13 العبرية في تقرير لها إن بينيت يكلف هو وأفراد أسرته حوالي 11500 شيكل شهريًا لأجل الطعام على حساب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.



وعقب مكتب بينت على ذلك بالقول: "خلال فترة وجود بينت في الحكومة كان هناك توفير حوالي مليوني شيكل في السنة مقارنة بزمن نتنياهو".



وأضاف: "في منزل رئيس الوزراء، من الممكن توظيف 8 أشخاص في وظائف مختلفة وبتكلفة إجمالية قدرها 102 ألف شيكل شهريا، وتم استخدام هذا الطاقم بشكل كامل في معظم فترة رئاسة الوزراء السابقة لدى نتنياهو، مقارنة برئيس الوزراء بينيت الذي يعمل في منزله ثلاثة مسؤولين فقط بتكلفة إجمالية قدرها 48000 شيكل شهريًا".



وأشار المكتب إلى أن إجمالي الإنفاق الشهري في منازل رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو في بلفور وقيسارية كان 262.100 شيكل، مقارنة بنفقات قدرها 87.700 شيكل اليوم في منازل بينيت.

