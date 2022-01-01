قمة ثلاثية في القاهرة بمشاركة الاردن ومصر الامارات

عمان/سما/

أعلن الديوان الملكي الأردني، اليوم الأحد، أن ملك الأردن، عبد الله الثاني، يتجه إلى القاهرة لعقد لقاء ثلاثي أردني - مصري - إماراتي، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل في هذا الشأن.د

وقال الديوان الملكي الأردني، في تغريدة على "تويتر"، إن الملك عبد الله الثاني، غادر البلاد برفقة ولي عهده، الأمير الحسين بن عبد الله، متوجها إلى القاهرة، لـ"عقد لقاء ثلاثي أردني مصري إماراتي".



كما جاء في الوكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) أن العاهل الأردني يعقد خلال الزيارة، لقاء مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات، محمد بن زايد.

وذكر البيان أن "الأمير فيصل بن الحسين، أدى اليمين الدستورية، نائبا لجلالة الملك (خلال فترة زيارته إلى القاهرة)، بحضور هيئة الوزارة"