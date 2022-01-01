أمريكا تدعو "اسرائيل" للمشاركة باجتماع لزيادة الدعم العسكري لأوكرانيا

واشنطن/سما/

سلمت الولايات المتحدة دعوة رسمية لإسرائيل للمشاركة في اجتماع طارئ، في ألمانيا، للتباحث في زيادة مساعدات المجتمع الدولي الأمنية لأوكرانيا إثر استمرار الحرب التي تشنها روسيا عليها. وبعث وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، الدعوة لحضور الاجتماع إلى نظيره الإسرائيلي، بيني غانتس. ودعيت 40 دولة إلى المشاركة في الاجتماع.

ولم تقرر وزارة الأمن الإسرائيلية من سيكون المسؤول الذي سيرأس وفدها، لأنه ربما لن يتمكن غانتس من المشاركة، بسبب مراسم يوم المحرقة، الخميس المقبل، وفقا ما ذكر موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني اليوم، الأحد. وفي هذه الحالة سيرأس الوفد مسؤول في وزارة الأمن أو الجيش الإسرائيلي.

وأعلنت إسرائيل أنها أرسلت مؤخرا عتادا دفاعيا إلى أوكرانيا، مؤلف من دروع واقية وخوذ، فيما انتقد مسؤولون أوكرانيون بينهم الرئيس، فولوديمير زيلينسكي، خلال الشهرين الأخيرين، إسرائيل بسبب عدم تقديمها مساعدات بأسلحة لمواجهة الجيش الروسي.

وقال زيلينسكي في خطاب أمام أعضاء الكنيست، الشهر الماضي، "لماذا لا يمكننا أن نحصل على سلاح منكم؟ لماذا لا تفرض إسرائيل عقوبات جدية على روسيا؟ ولماذا لا تمارسون ضغوطا على الأعمال التجارية في روسيا؟".

وقررت إسرائيل تسريع وزيادة حجم المساعدات لأوكرانيا، في أعقاب استياء تجاهها من جانب إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن. ويشار إلى أن المساعدات الإسرائيلية لأوكرانيا هي مساعدات إنسانية و"دفاعية"، وترفض تقديم مساعدات على شكل أسلحة.

وتسعى إسرائيل إلى الامتناع عن إثارة غضب روسيا في هذه القضية، تحسبا من إيقاف روسيا التنسيق الأمني بين جيشها والجيش الإسرائيلي بما يتعلق بهجمات الأخير المتكررة في سورية.