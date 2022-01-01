الاتحاد العربي للنقابات يندد بالجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني

عمان/سما/

ندد الاتحاد العربي للنقابات، بالجرائم التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، والمسجد الأقصى المبارك.

وأعرب الاتحاد العربي للنقابات في بيان صدر عنه، اليوم الأحد، عن إدانته الشديدة للممارسات العدوانية للاحتلال الإسرائيلي، داعيا المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتحمل مسؤوليته في توفير الحماية للشعب الفلسطيني، والتصدي للانتهاكات اليومية لقوات الاحتلال الإسرائيلي واستهتارها بقرارات الشرعية الدولية.

وطالب كافة المنظمات النقابية والهيئات المدنية العربية والدولية إلى تقديم كافة وسائل الدعم والتضامن مع الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقه في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

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