  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الاتحاد العربي للنقابات يندد بالجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني

الأحد 24 أبريل 2022 05:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد العربي للنقابات يندد بالجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني



عمان/سما/

ندد الاتحاد العربي للنقابات، بالجرائم التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، والمسجد الأقصى المبارك.

وأعرب الاتحاد العربي للنقابات في بيان صدر عنه، اليوم الأحد، عن إدانته الشديدة للممارسات العدوانية للاحتلال الإسرائيلي، داعيا المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتحمل مسؤوليته في توفير الحماية للشعب الفلسطيني، والتصدي للانتهاكات اليومية لقوات الاحتلال الإسرائيلي واستهتارها بقرارات الشرعية الدولية.

وطالب كافة المنظمات النقابية والهيئات المدنية العربية والدولية إلى تقديم كافة وسائل الدعم والتضامن مع الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقه في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ـــــــ

#الاتحاد العربي للنقابات #الشعب الفلسطيني

الأكثر قراءة اليوم

مصادر عسكرية اسرائيلية: مستعدون لشن عملية واسعة بغزة في هذه الحالة..

تعرف على نسبة صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية لهذا الشهر...

ضابط اسرائيلي: حماس قررت اطلاق الصواريخ بـ"التنقيط" لعدة أسباب ..وهذا ما تتخوف منه الأوساط العسكرية

كاتب إسرائيلي يحذر من زوال دولة الاحتلال بفعل "الكهانية"..يرون في نتنياهو" الحمار المخلص"

شاهد: مسلحون يطلقون النار باتجاه مقر المقاطعة في جنين

صحيفة عبرية: 4 قطاعات متفجرة للغاية تشكل تحديا رئيسيا للاحتلال

واللا العبري يكشف أسرارا جديدة عن الوحدة التي اغتالت خليل الوزير

الأخبار الرئيسية

20220424050047

لبيد: "إسرائيل ملتزمة بالوضع الراهن" في الحرم القدسيّ وليس لدينا خطط تقسيم بين الأديان

الأونروا: برامجنا مستمرة ولا أحد يستطيع الغائها

Screenshot_8

تقارير اعلامية عن خسائر الجيش الروسي بأوكرانيا.. أرقام تكشف "كارثة"

"إسرائيل": حماس والجهاد غير معنيتين الآن بمواجهة عسكرية وتستعدان لـ”الملحمة الكبرى”

سلاح الجو الاسرائيلي سيحتفل "بيوم الاستقلال" فوق الحرم الإبراهيمي بالخليل

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم