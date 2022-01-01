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إصابة فتاة في جريمة إطلاق نار برهط

الأحد 24 أبريل 2022 04:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة فتاة في جريمة إطلاق نار برهط



النقب/سما/

أصيبت فتاة (14 عاما) بجروح وصفت بالمتوسطة جراء جريمة إطلاق نار وقعت في ساعات متأخرة من ساعات الليل في مدينة رهط بالنقب.

وتم نقل الفتاة إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع لاستكمال العلاج، واعتقلت الشرطة 3 أشخاص من المدينة بشبهة الضلوع في حوادث إطلاق النار، ويتم التحقيق معهم بشبهة الضلوع في إطلاق النار الذي أدى إلى إصابة الفتاة.

ووفقًا لإفادات العديد من المواطنين في رهط، استمر إطلاق النار في المدينة حتى ساعات الفجر دون أي تدخل من شرطة الاحتلال التي لم تحرك ساكنًا.

وتسبب إطلاق النار أيضًا بأضرار للعديد من واجهات المنازل والمركبات.

وتشهد مدينة رهط منذ بداية شهر رمضان حوادث إطلاق النار بشكل عشوائي في ساعات الليل، الأمر الذي يهدد السلم المجتمعي والأمن والأمان للمواطنين، حيث تكررت حوادث إطلاق النار على الرغم من التواجد المكثف لدوريات شرطة الاحتلال.

وتصاعدت أعمال العنف والجريمة في العديد من بلدات الداخل برغم التواجد المكثف لعناصر شرطة الاحتلال في بعض المناطق التي شهدت معظم الجرائم.

#رهط

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