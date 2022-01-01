الحرب تدخل الشهر الـ3.. روسيا تستهدف مخازن الأسلحة بأوكرانيا

موسكو/سما/

أعلنت روسيا، الأحد، قصف 423 هدفا عسكريا في أوكرانيا، أبرزها مستودعات الأسلحة ومصانعها، مع دخول الحرب شهرها الثالث.



وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، إن الجيش الروسي استخدم صواريخ دقيقة التوجيه لتدمير 9 أهداف عسكرية، من بينها مصنع لإنتاج البارود والمتفجرات بالقرب من بافلوهراد في منطقة دنيبرو وسط أوكرانيا.

وأوضح كوناشينكوف أن القوات الروسية قصفت أيضا عدة مستودعات بذخائر مدفعية وصواريخ في بارفينكوف ونوفا دميتريفكا وإيفانيفكا وهوساريفكا وفليكا كوميشوفاخا في منطقة خاركيف.



وقال إن القصف المدفعي الروسي أصاب 423 هدفا أوكرانيا خلال الليلة الماضية، من بينها مواقع محصنة وتمركزات للقوات.

وبحسب المتحدث العسكري، فقد دمرت الطائرات الحربية الروسية 26 هدفا عسكريا أوكرانيا.