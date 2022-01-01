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خطيب الأقصى يدعو قادة العرب والمسلمين لوقف مخططات "إسرائيل"

الأحد 24 أبريل 2022 03:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
خطيب الأقصى يدعو قادة العرب والمسلمين لوقف مخططات "إسرائيل"



القدس المحتلة/سما/

دعا الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى، رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، قادة الدول العربية والإسلامية إلى التدخل لوقف “المخططات العدوانية” لإسرائيل في المسجد.

جاء ذلك في بيان لصبري، الأحد، على وقع تصاعد التوترات في القدس جراء الاقتحامات الإسرائيلية للأقصى.

واعتبر صبري أن اقتحامات المستوطنين للأقصى تهدف إلى “تقسيمه زمانياً ومكانياً دون أدنى اعتبار لمشاعر المسلمين في هذا الشهر الفضيل”.

وأكد أن المرابطين المقدسيين في المسجد “يقومون نيابة عن الأمة بمهمة حماية الأقصى والدفاع عنه، ولا يكاد يمر يوم إلا وهناك مصادمات ينتج عنها شهداء ومعتقلون ومبعدون”.

ودعا خطيب المسجد الأقصى قادة الدول العربية والإسلامية إلى “بذل ما يلزم من جهد كالضغط على الاحتلال (يقصد إسرائيل) من خلال الحراك الرسمي والسياسي والدبلوماسي وذلك لإيقاف هذا الاحتلال عند حده وليتراجع عن مخططاته العدوانية”.

وشدد صبري على أنه “لا قيمة لأمة الإسلام بدون القبلة الأولى وثالث المساجد الكبرى التي تشد إليها الرحال”، في إشارة للمسجد الأقصى.

#عكرمة صبري

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