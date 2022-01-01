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الاحتلال يحكم بالسجن المؤبد على الأسير خليل دويكات

الأحد 24 أبريل 2022 03:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يحكم بالسجن المؤبد على الأسير خليل دويكات



القدس المحتلة/سما/

حكمت المحكمة المركزية في اللد اليوم، الأحد، على الأسير خليل دويكات بالسجن المؤبد، بعد إدانته في إطار صفقة ادعاء بتنفيذ عملية طعن أسفرت عن مقتل شخص حريدي في مدينة بيتاح تيكفا، وفرضت المحكمة على دويكات غرامة بمبلغ 258 كتعويض لعائلة القتيل.

ونفذ دويكات (46 عاما)، ومن قرية روجيب قرب نابلس، عملية الطعن في مدينة بيتاح تيكفا، يوم 26 آب/أغسطس من العام الماضي، وأسفرت عن مقتل شخص حريدي، يدعى شاي أوحايون. وتبين حينها أن دويكات كان يحمل تصريحا بالدخول إلى إسرائيل وأنه يتواجد فيها بشكل قانوني.

وجاء في لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة العامة الإسرائيلية أن دويكات "قرر إماتة مواطن أو جندي إسرائيلي ويهودي بواسطة سكين"، وأنه أقدم على ذلك "من أجل فلسطين والشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى والله". وأنه حصل على السكين من مطبخ ورشة بناء كان يعمل فيها في بيتاح تيكفا.

وبحسب لائحة الاتهام، فإنه تبين أثناء التحقيق مع دويكات أنه تواجد في إسرائيل قبل عملية الطعن ببضعة أيام، وأنه بذلك خالف تصريح العمل الذي بحوزته، والذي يقضي بعودته إلى منطقة سكنه في نهاية كل يوم عمل.

وفي يوم 16 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، اعترف دويكات أمام المحكمة المركزية في اللد بالاتهامات المنسوبة إليه في إطار تسوية ادعاء، وأدين بالقتل.

وفي إطار تسوية الادعاء، قُدمت ضده لائحة اتهام معدلة، لكنها نصت على أنه سيحكم عليه بالسجن المؤبد. وطالبت النيابة بفرض غرامة عليه بالحد الأقصى. وتم شطب حيازته لسكين من لائحة الاتهام.

#خليل دويكات #الاسير خليل دويكات

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