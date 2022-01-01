سلاح الجو الاسرائيلي سيحتفل "بيوم الاستقلال" فوق الحرم الإبراهيمي بالخليل

القدس المحتلة / سما /

أعلن سلاح الجو الإسرائيلي اليوم الأحد، أنه في إطار استعراضه الجوي في "يوم الاستقلال"، الذي يصادف في 5 أيار/مايو المقبل، ستحلق طائرات مشاركة في الاستعراض في أجواء الضفة وتحديدا فوق الحرم الإبراهيمي في الخليل ومستوطنة "كريات أربع" ومستوطنات "غوش عتصيون" في منطقة بيت لحم.

وهذه المرة الأولى التي تحلق فيها الطائرات الأربع المشاركة في الاستعراض في الأراضي المحتلة عام 1967، ويحلق هذا السرب في كل عام فوق أراضي الـ48، من جنوب البلاد إلى شمالها.

وعلق رئيس مجلس مستوطنة "كريات أربع"، إلياهو ليبمان، بالقول "نقدم تحية عسكرية لسلاح الجو والجيش الإسرائيلي كله وهذا العام من سماء الحرم الإبراهيمي، وبودي أن أشكر قادة سلاح الجو الذين وافقوا على طلبات السكان بعبور الاستعراض الاحتفالي في سماء كريات أربع في يوم الاستقلال لأول مرة، وهذه طوبة أخرى في بناء البلاد والاستيطان".

ويأتي قرار الجيش الإسرائيلي بتسيير الاستعراض الجوي الاستفزازي، في ذكرى النكبة، في أجواء جنوب الضفة في فترة يسودها توتر شديد بسبب تصعيد الجيش حملته القمعية العدوانية في القدس، وخاصة في المسجد الأقصى، ووسط توتر في قطاع غزة إثر ذلك.