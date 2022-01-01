صوافطة: استمرار الهجمة على الأسرى ينذر بتفجير الأوضاع في السجون

طوباس / سما /

أكد القيادي في حركة حماس فازع صوافطة أن استمرار الهجمة الإسرائيلية على الأسرى سيكون لها تداعيات خطيرة، وتنذر بتفجير الأوضاع داخل السجون.

وأوضح صوافطة أن الأوضاع في سجون الاحتلال تتطلب حراكًا تضامنيًا، والوقوف إلى جانب الاسرى في نضالهم ومعركتهم مع الإدارة المتغطرسة.

وأوضح أن مواصلة إدارة سجون الاحتلال هجماتها على الأسرى لن تحقق أهدافها في النيل من إرادتهم.

وأشار صوافطة إلى أن هذه الهجمة المستمرة والتي تسعى من خلالها مصلحة السجون لسحب إنجازات الأسرى، وتكميم أفواههم في خطوة ستبوء بالفشل أمام إرادة الأسرى الأبطال.

وأكد أن الأسرى لن يسمحوا بتمرير هذه الهجمة ويقاومون مخططات الاحتلال بكل الوسائل.

ووجه صوافطة التحية لأسرانا البواسل، مؤكدا على الوقوف معهم في معركتهم العادلة لتحقيق حريتهم وعدم السماح بالاستفراد بهم والتعرض لهم.

وتواصل ما تسمى بمصلحة سجون الاحتلال هجمتها الشرسة على الأسرى، والتي كان آخرها نقل بعض الخطباء إلى الزنازين الانفرادية بسبب خطبة الجمعة التي اعتبرها الاحتلال تحريضًا عليهم وعلى حكومتهم.