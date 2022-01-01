  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

صوافطة: استمرار الهجمة على الأسرى ينذر بتفجير الأوضاع في السجون

الأحد 24 أبريل 2022 02:56 م / بتوقيت القدس +2GMT



طوباس / سما /

أكد القيادي في حركة حماس فازع صوافطة أن استمرار الهجمة الإسرائيلية على الأسرى سيكون لها تداعيات خطيرة، وتنذر بتفجير الأوضاع داخل السجون.

 

وأوضح صوافطة أن الأوضاع في سجون الاحتلال تتطلب حراكًا تضامنيًا، والوقوف إلى جانب الاسرى في نضالهم ومعركتهم مع الإدارة المتغطرسة.

 

وأوضح أن مواصلة إدارة سجون الاحتلال هجماتها على الأسرى لن تحقق أهدافها في النيل من إرادتهم.

 

 وأشار صوافطة إلى أن هذه الهجمة المستمرة والتي تسعى من خلالها مصلحة السجون لسحب إنجازات الأسرى، وتكميم أفواههم في خطوة ستبوء بالفشل أمام إرادة الأسرى الأبطال.

 

وأكد أن الأسرى لن يسمحوا بتمرير هذه الهجمة ويقاومون مخططات الاحتلال بكل الوسائل.

 

ووجه صوافطة التحية لأسرانا البواسل، مؤكدا على الوقوف معهم في معركتهم العادلة لتحقيق حريتهم وعدم السماح بالاستفراد بهم والتعرض لهم.

 

وتواصل ما تسمى بمصلحة سجون الاحتلال هجمتها الشرسة على الأسرى، والتي كان آخرها نقل بعض الخطباء إلى الزنازين الانفرادية بسبب خطبة الجمعة التي اعتبرها الاحتلال تحريضًا عليهم وعلى حكومتهم.

#فازع صوافطة #الأسرى #سجون الاحتلال #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

مصادر عسكرية اسرائيلية: مستعدون لشن عملية واسعة بغزة في هذه الحالة..

فيديو لصاروخ بالستي يضرب وسط المدينة.. روسيا تهاجم أوديسا

كاتب إسرائيلي يحذر من زوال دولة الاحتلال بفعل "الكهانية"..يرون في نتنياهو" الحمار المخلص"

شاهد: مسلحون يطلقون النار باتجاه مقر المقاطعة في جنين

صحيفة عبرية: 4 قطاعات متفجرة للغاية تشكل تحديا رئيسيا للاحتلال

الغارديان: هكذا بث استشهاد "فواز حمايل" الحزن والغضب في بيتا

واللا العبري يكشف أسرارا جديدة عن الوحدة التي اغتالت خليل الوزير

الأخبار الرئيسية

تعرف على نسبة صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية لهذا الشهر...

رئيس الاستخبارات الإسرائيلية السابق يشيد بتعامل حكومة بينت مع غزة ويهدد حماس..

مصادر امنية اسرائيلية تدعو الى فتح معبر ايرز وحماس نقلت هذه الرسالة عبر الوسطاء..

جيش الاحتلال يرفع حالة التأهب : 12 كتيبة إضافية على خطوط التماس

ضابط اسرائيلي: حماس قررت اطلاق الصواريخ بـ"التنقيط" لعدة أسباب ..وهذا ما تتخوف منه الأوساط العسكرية

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم