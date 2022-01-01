صفعة جديدة لـ ويل سميث بعد حادثة الأوسكار - تفاصيل

وكالات / سما /

كشفت عدة تقارير أجنبية، عن تفاصيل أحدث صفة تعرض لها النجم العالمي ويل سميث، الحائز على جائزة الأوسكار كأفضل ممثل، وهي إلغاء فيلمه الجديد Bright 2، على خلفية حادثة اعتدائه على النجم كريس روك في حفل الأوسكار الأخير.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن منصة نتفليكس الأمريكية، قررت الغاء فيلم Bright 2 الذي يشارك فيه ويل سميث، بعد عاصفة الهجوم التي تعرض لها مؤخرًا بسبب صفعه كريس روك.

ومازال النجم الحائز على جائزة الأوسكار، موضع اهتمام غير مسبوق من قبل وسائل الإعلام العالمية ومنصات السوشيال ميديا المختلفة، بعد صفعته الشهيرة لـ كريس روك، على مسرح الأوسكار ردًا على مزحة وجهها لزوجته جادا بينكيت سميث.

وفى رواية جديدة نقلتها صحيفة newsweek، فإن سميث وجادا كادا ان ينفصلا منذ عدة سنوات، بعد ان قررت توجيه له بعض الانتقادات اللاذعة ومطالبته بأن يصمت، أمام أصدقائه، وكشف سميث مؤخراً عن كواليس الواقعة التي حدثت أمام 20 ضيفا من أصدقائهم في حفل ما قبل الزواج.

وسرد سميث تفاصيل الواقعة قائلاً عن ما قالته جادا، هذه هي الصفقة: لقد نشأت في منزل حيث شاهدت والدي يضرب أمي في وجهها، ولن أقوم بتأسيس منزل مثل الذي نشأت فيه، مع شخص يتحدث بكلام نابي وعنيف".

وسرعان ما ربطت وسائل الاعلام تلك الواقعة ببوادر الانفصال الذي يقترب من سميث وجادا، بعد أن صرحت الأخيرة منذ أيام بأنها لم تكن ترغب الزواج به وأنها انهارت بالبكاء يوم حفل زفافهما.