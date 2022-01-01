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فيديو.. معمّر برازيلي يدخل غينيس لعمله في شركة واحدة طيلة 84 عاما

الأحد 24 أبريل 2022 02:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. معمّر برازيلي يدخل غينيس لعمله في شركة واحدة طيلة 84 عاما



وكالات / سما /

دخل رجل يبلغ من العمر 100 عام من مدينة بروسك بجنوب البرازيل موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، لعمله لأطول فترة في نفس الشركة طيلة 84 عاما.

وتفصيلا، عمل والتر أورثمان في شركة للأقمشة لمدة 84 عاما وحتى الآن، وتدرج بالمناصب حتى استلم منصب مدير المبيعات، وهذه أطول فترة عمل في شركة واحدة لشخص في العالم.

واحتفل أورثمان ببلوغة 100 عام من العمر، وفي الوقت نفسه بتسلم شهادة موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وسط أقاربة وزملاء العمل الذي احتفوا به وأحيوا معه ذكريات بادية عملة

ونصح أورثمان، خلال تقرير تلفزيوني، الأشخاص بحب العمل وأن يتمتعوا بالروح القتالية، مطالبا الجميع بالعمل في المجال الذي يحبه الشخص.

         

#البرازيل #موسوعة غينيس #العمل

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