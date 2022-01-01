وكالات / سما /

يستعد واتس آب لطرح أداة تحرير جديدة لمستخدمي أندرويد، حيث يعمل على أداة التمويه للهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، وهي ميزة متاحة بالفعل لمستخدمي Apple iPhone، وبصرف النظر عن هذا، تخطط المنصة أيضًا لإضافة قلمين جديدين بالإضافة إلى القلم المتاح بالفعل.

لكن هل تعلم أن "واتس آب" يوفر حاليًا العديد من ميزات تحرير الصور التي يمكنك استخدامها قبل مشاركة صورة مع مستخدمين آخرين، وتتضمن أدوات التحرير ميزات الاقتصاص والتدوير أيضًا. لمعرفة كيفية اقتصاص الصور أو تغيير حجمها على واتس آب ، يمكنك اتباع هذه الخطوات.

1- افتح تطبيق واتس آب على هاتفك الذكي.

2- اضغط على الدردشة الفردية أو الدردشة الجماعية حيث تريد مشاركة الصورة.

3- على iPhone، اضغط على أيقونة "+" في الشريط السفلي، وإذا كان لديك هاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد ، فيمكنك النقر فوق أيقونة المقطع في الشريط السفلي.

4- اضغط على خيار المعرض من القائمة.

5- من معرض هاتفك الذكي ، حدد الصورة التي تريد مشاركتها.

6- في النافذة التالية، اضغط على أيقونة الاقتصاص في الجزء العلوي من الشاشة.

7. اضبط المقابض لاقتصاص الصورة حسب تفضيلاتك، ومن الصفحة يمكنك أيضًا تحديد الإعدادات المسبقة مثل Fit to Screen و Square وغيرها.

8- لتدوير صورة، اضغط على أيقونة التدوير في الركن الأيمن السفلي من الشاشة.

9- بمجرد الانتهاء، اضغط على إرسال.