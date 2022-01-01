  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

كيفية اقتصاص الصور أو تغيير حجمها على واتس آب

الأحد 24 أبريل 2022 02:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
كيفية اقتصاص الصور أو تغيير حجمها على واتس آب



وكالات / سما /

يستعد واتس آب لطرح أداة تحرير جديدة لمستخدمي أندرويد، حيث يعمل على أداة التمويه للهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، وهي ميزة متاحة بالفعل لمستخدمي Apple iPhone، وبصرف النظر عن هذا، تخطط المنصة أيضًا لإضافة قلمين جديدين بالإضافة إلى القلم المتاح بالفعل.

لكن هل تعلم أن "واتس آب" يوفر حاليًا العديد من ميزات تحرير الصور التي يمكنك استخدامها قبل مشاركة صورة مع مستخدمين آخرين، وتتضمن أدوات التحرير ميزات الاقتصاص والتدوير أيضًا. لمعرفة كيفية اقتصاص الصور أو تغيير حجمها على واتس آب ، يمكنك اتباع هذه الخطوات.

1- افتح تطبيق واتس آب على هاتفك الذكي.

2- اضغط على الدردشة الفردية أو الدردشة الجماعية حيث تريد مشاركة الصورة.

3- على iPhone، اضغط على أيقونة "+" في الشريط السفلي، وإذا كان لديك هاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد ، فيمكنك النقر فوق أيقونة المقطع في الشريط السفلي.

4- اضغط على خيار المعرض من القائمة.

5- من معرض هاتفك الذكي ، حدد الصورة التي تريد مشاركتها.

6- في النافذة التالية، اضغط على أيقونة الاقتصاص في الجزء العلوي من الشاشة.

7. اضبط المقابض لاقتصاص الصورة حسب تفضيلاتك، ومن الصفحة يمكنك أيضًا تحديد الإعدادات المسبقة مثل Fit to Screen و Square وغيرها.

8- لتدوير صورة، اضغط على أيقونة التدوير في الركن الأيمن السفلي من الشاشة.

9- بمجرد الانتهاء، اضغط على إرسال.

#الصور #اقتصاص #واتساب

الأكثر قراءة اليوم

مصادر عسكرية اسرائيلية: مستعدون لشن عملية واسعة بغزة في هذه الحالة..

فيديو لصاروخ بالستي يضرب وسط المدينة.. روسيا تهاجم أوديسا

كاتب إسرائيلي يحذر من زوال دولة الاحتلال بفعل "الكهانية"..يرون في نتنياهو" الحمار المخلص"

شاهد: مسلحون يطلقون النار باتجاه مقر المقاطعة في جنين

الغارديان: هكذا بث استشهاد "فواز حمايل" الحزن والغضب في بيتا

صحيفة عبرية: 4 قطاعات متفجرة للغاية تشكل تحديا رئيسيا للاحتلال

الاحتلال يعتدي على المسيحيين ويمنعهم من الوصول لكنيسة القيامة للاحتفال بـ"سبت النور" (صور وفيديو)

الأخبار الرئيسية

تعرف على نسبة صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية لهذا الشهر...

رئيس الاستخبارات الإسرائيلية السابق يشيد بتعامل حكومة بينت مع غزة ويهدد حماس..

مصادر امنية اسرائيلية تدعو الى فتح معبر ايرز وحماس نقلت هذه الرسالة عبر الوسطاء..

جيش الاحتلال يرفع حالة التأهب : 12 كتيبة إضافية على خطوط التماس

ضابط اسرائيلي: حماس قررت اطلاق الصواريخ بـ"التنقيط" لعدة أسباب ..وهذا ما تتخوف منه الأوساط العسكرية

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم