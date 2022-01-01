"تحقيقًا للردع".. أحكام مشددة لتجار مخدرات بغزة

غزة/ سما /

قالت النيابة العامة بغزة اليوم الأحد، إنها وبعد مرافعاتها أمام هيئة الجنايات الكبرى، استحصلت على أحكام مشددة العقوبة.

وأضافت أن الأحكام جاءت بعد أن قدمت النيابة العامة البينات الرسمية والأدلة القطعية أمام المحكمة المختصة لارتكاب الجُناة الجرائم المسندة إليهم، مشددة على اهتمامها بمتابعة قضايا الرأي العام؛ لتحقيق الردع بحق العابثين بأمن واستقرار المجتمع.

وأشارت إلى أنه تم الحكم على المدان (م. ر) بالحبس المؤبد مع النفاذ وغرامة 20.000 دينار بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة مع العود، والحكم على المدان (أ. ر) بالحبس 10 سنوات مع النفاذ وغرامة 10.000 دينار بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة، والحكم على المتهم (و. هـ) عشر سنوات مع النفاذ، وغرامة 5 آلاف دينار بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة.