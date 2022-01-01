تفاصيل جديدة حول حادث "حريق شنط معتمري غزة" في مصر

غزة/ سما /

قال مدير عام الحج والعمرة في وزارة الأوقاف بغزة عادل الصوالحة، إنه منذ حادث حريق شنط المعتمرين تم التواصل مع جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة والتي بدورها تواصلت مع الشركات المصرية وتنتظر تقرير النيابة في الحادث.

وأوضح في تصريحات إذاعية، اليوم الأحد، أن وزارته تسلك كل الطرق من أجل تعويض المعتمرين الذين فقدوا حقائبهم جراء الحادث المؤسف.

ونوه الصوالحة إلى أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة الحدث من أجل إحقاق الحق للمعتمرين والحصول على تعويض لحقائبهم التي أحرقت، مبيناً أن تواصل الوزارة مع الجهات المصرية مستمر.

من جانبه صرح رئيس جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة عوض أبو مذكور بالقول: "تابعنا حادثة حريق شنط المعتمرين في مصر، وأبلغنا جميع دوائر الاختصاص منذ الساعات الأولى".

وأضاف أبو مذكور، أن هناك متابعة من النيابة العامة والبحث الجنائي المصري، مشيرًا إلى أنه لحتى اللحظة لم يصدر قرار النيابة العامة والبحث الجنائي المصري.

وأفاد بأنه حسب تواصلنا معهم سينتهي الملف بعد العيد وسيتم تعويض المعتمرين حسب قانون جمهورية مصر.