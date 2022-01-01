مبابي يواصل اللعب بأعصاب باريس وريال مدريد

وكالات / سما /

يواصل النجم الفرنسي كيليان مبابي، أيقونة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، اللعب بأعصاب النادي الباريسي ونادي ريال مدريد الإسباني الساعي الأكبر للحصول على توقيعه في الصيف المقبل.

وتوج مبابي بلقب الدوري الفرنسي مع باريس، ويتبقى ثلاث مباريات على نهاية الموسم، والذي سيعرف نهاية ارتباط اللاعب بفريق العاصمة الفرنسية بشكل رسمي، ما يتيح له الرحيل مجاناً والذهاب للعب في صفوف ريال مدريد.

ولم يحسم مبابي أي شيء بخصوص مستقبله حتى الآن، وهو ما أكد عليه اللاعب في تصريحات صحفية عقب مباراة باريس ولانس، التي جرت وقائعها في بارك دي برانس، مساء أمس السبت، وعرفت تعادل سان جيرمان بهدف لمثله.

وقال مبابي في تصريحات صحفية عقب اللقاء” لم يتغير شيء بخصوص مستقبلي، لا يوجد شيء لقوله في الوقت الحالي”.

وعن رغبته في الحصول على شارة القيادة من أجل التجديد لباريس، رد مبابي قائلاً” الشارة ليست مطلبي، لا أريدها بهذه الطريقة، من المنطقي أنها تأتي بشكل طبيعي”.

بدوره سخر المدير الرياضي لباريس، ليوناردو، من ريال مدريد، في تصريحاته لشبكة سكاي بقوله ضاحكاً ” في مدريد يقولون أن مبابي سينضم لهم منذ ثلاث سنوات، وهم متأكدون من ذلك، ربما يكونون متأكدون فعلاً”