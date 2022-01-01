تشييع جثمان القائد صلاح التعمري ببيت لحم

رام الله / سما /

شيّعت جماهير غفيرة في بيت لحم اليوم الأحد، بجنازة عسكرية ورسمية جثمان المناضل القائد اللواء صلاح التعمري الذي وافته المنية أمس بعد صراع مع المرض.

وأعلن عن وفاة المناضل اللواء الوزير والمحافظ صلاح التعمري واسمه الحقيقي "أسعد سليمان حسن عبد القادر سليمان"، بعد رحلة نضال طويلة، ومعاناة مع مرض السكري، حيث أصيب بعدة جلطات وعانى من آثار السكري وتم بتر قدمية.

وانطلقت جنازة المناضل التعمري من امام مستشفى بيت جالا الحكومي بمشاركة الفريق جبريل الرجوب امين سر اللجنة المركزية لحركة فتح واعضاء اللجنة المركزية عباس زكي ووزير الداخلية زياد هب الريح ومحافظ بيت لحم اللواء كامل حميد وامين سر فتح اقليم بيت لحم محمد المصري واللواء عبد القادر التعمري مدير جهاز الامن الوقائي وعضو المجلس الثوري حسن فرج واعضاء الاقليم وامناء سر المناطق والمكاتب الحركية وممثلي المؤسسات الشعبية والرسمية وحشد كبير من الشخصيات الفلسطينية وجموع المواطنين باتجاه مسقط رأسه بلدة زعترة الى الشرق من بيت لحم.