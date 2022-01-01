  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تشييع جثمان القائد صلاح التعمري ببيت لحم

الأحد 24 أبريل 2022 02:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشييع جثمان القائد صلاح التعمري ببيت لحم



رام الله / سما /

 شيّعت جماهير غفيرة في بيت لحم اليوم الأحد، بجنازة عسكرية ورسمية جثمان المناضل القائد اللواء صلاح التعمري الذي وافته المنية أمس بعد صراع مع المرض.

وأعلن عن وفاة المناضل اللواء الوزير والمحافظ صلاح التعمري واسمه الحقيقي "أسعد سليمان حسن عبد القادر سليمان"، بعد رحلة نضال طويلة، ومعاناة مع مرض السكري، حيث أصيب بعدة جلطات وعانى من آثار السكري وتم بتر قدمية.

وانطلقت جنازة المناضل التعمري من امام مستشفى بيت جالا الحكومي بمشاركة الفريق جبريل الرجوب امين سر اللجنة المركزية لحركة فتح واعضاء اللجنة المركزية عباس زكي ووزير الداخلية زياد هب الريح ومحافظ بيت لحم اللواء كامل حميد وامين سر فتح اقليم بيت لحم محمد المصري واللواء عبد القادر التعمري مدير جهاز الامن الوقائي وعضو المجلس الثوري حسن فرج واعضاء الاقليم وامناء سر المناطق والمكاتب الحركية وممثلي المؤسسات الشعبية والرسمية وحشد كبير من الشخصيات الفلسطينية وجموع المواطنين باتجاه مسقط رأسه بلدة زعترة الى الشرق من بيت لحم.

الأكثر قراءة اليوم

مصادر عسكرية اسرائيلية: مستعدون لشن عملية واسعة بغزة في هذه الحالة..

فيديو لصاروخ بالستي يضرب وسط المدينة.. روسيا تهاجم أوديسا

كاتب إسرائيلي يحذر من زوال دولة الاحتلال بفعل "الكهانية"..يرون في نتنياهو" الحمار المخلص"

شاهد: مسلحون يطلقون النار باتجاه مقر المقاطعة في جنين

صحيفة عبرية: 4 قطاعات متفجرة للغاية تشكل تحديا رئيسيا للاحتلال

الغارديان: هكذا بث استشهاد "فواز حمايل" الحزن والغضب في بيتا

واللا العبري يكشف أسرارا جديدة عن الوحدة التي اغتالت خليل الوزير

الأخبار الرئيسية

تعرف على نسبة صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية لهذا الشهر...

رئيس الاستخبارات الإسرائيلية السابق يشيد بتعامل حكومة بينت مع غزة ويهدد حماس..

مصادر امنية اسرائيلية تدعو الى فتح معبر ايرز وحماس نقلت هذه الرسالة عبر الوسطاء..

جيش الاحتلال يرفع حالة التأهب : 12 كتيبة إضافية على خطوط التماس

ضابط اسرائيلي: حماس قررت اطلاق الصواريخ بـ"التنقيط" لعدة أسباب ..وهذا ما تتخوف منه الأوساط العسكرية

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم