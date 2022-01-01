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برشلونة يوافق على رحيل دي يونج لمانشستر يونايتد بشرط واحد!

الأحد 24 أبريل 2022 02:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يوافق على رحيل دي يونج لمانشستر يونايتد بشرط واحد!



وكالات / سما /

يوافق نادي برشلونة الإسباني على فكرة رحيل الهولندي فرينكي دي يونج، متوسط ميدان الفريق، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بشرط واحد.

وربطت العديد من التقارير الصحفية في الساعات الماضية، دي يونج بالانتقال للأولد ترافورد، للعمل مع مدربه السابق، الهولندي إيريك تين هاج، الذي كان يتدرب تحت إمرته في أياكس أمستردام الهولندي، قبل انتقاله للبارسا.

وتعاقد اليونايتد مع تين هاج بشكل رسمي ليصبح مدرب الفريق في السنوات الثلاث المقبلة، ويريد المدرب الجديد ترميم صفوف فريقه بأفضل طريقة ممكنة لإعادة كتيبة مسرح الأحلام إلى مكانتها المعهودة.

القناة الثالثة في التلفزيون الإسباني أفادت بأن برشلونة يمكنه استخدام أموال بيع فرينكي دي يونج من أجل التعاقد مع صفقة سوبر في الميركاتو الصيفي.

وترى TV3 أن دي يونج هو اللاعب الوحيد الذي قد يساعد البارسا اقتصادياً على التعاقد مع نجم سوبر في نهاية الموسم، مفيداً بأن برشلونة منفتح لفكرة بيع عقد دي يونج حال تقدم اليونايتد بعرض على الطاولة تبلغ قيمته 70 مليون يورو.

يأتي ذلك رغم رغبة المدرب تشافي هيرنانديز، المدير الفني للبارسا، في بقاء دي يونج في الفريق، ويراه أنه سيكون واحد من أفضل لاعبي وسط في العالم في السنوات المقبلة، لو استمر في تقمص ألوان البلوجرانا.

#فرينكي دي يونج #مانشستر يونايتد #برشلونة

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