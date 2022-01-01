فيديو.. مانشستر سيتي يعزز صدارته بفوز ساحق على واتفورد

وكالات / سما /

حقق مانشستر سيتي انتصاراً ساحقاً على ضيفه واتفورد، بنتيجة عريضة قوامها خمسة أهداف مقابل هدف يتيم، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الاتحاد، لحساب الجولة 34 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووسع مانشستر سيتي الفارق مع منافسه ليفربول إلى 4 نقاط بشكل مؤقت، معززاً موقعه في صدارة الترتيب قبل 4 جولات فقط على نهاية الموسم.

واحتاج فريق لمدرب بيب جوارديولال لـ3 دقائق فقط حتى يفتتح باب التسجيل عن طريق المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس. ثم أضاف نفس اللاعب الهدف الثاني بحلول الدقيقة 23.

وتمكن واتفورد من خطف هدف شرفي ومباغت عند الدقيقة 28 عن طريق حسن كامارا، لكن جاء الرد سريعاً من مانشستر سيتي بتسجيل الهدف الثالث بتسديدة صاروخية من رودري بحلول الدقيقة 34.

وواصل مانشستر سيتي فرض سيطرته المطلقة مع بداية الشوط الثاني، وتمكن جيسوس من تسجيل هدفين متتاليين بحلول الدقيقة 49 من علامة الجزاء وعند الدقيقة 53. موقعاً على “سوبر هاتريك” تاريخي.

ورفع ماشستر سيتي رصيده إلى النقطة 80، معززاً موقعه في صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد واتفورد عند النقطة 22، ليبقى في المركز قبل الأخير.