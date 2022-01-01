بايرن ميونخ يحسم الكلاسيكو ويتوج بلقب الدوري الألماني

وكالات / سما /

حسم بايرن ميونخ كلاسيكو ألمانيا بالفوز على ضيفه بوروسيا دورتموند بثلاثية لهدف، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس السبت، في ملعب أليانز أرينا برسم مباريات الأسبوع الحادي والثلاثين من الدوري الألماني.

وكرر الفريق البافاري فوزه على دورتموند في الكلاسيكو، بعدما انتصر في مباراة الدور الأول في سيجنال إيدونا بارك بثلاثية لهدفين، ليتوج فريق المدرب جوليان ناجلسمان بلقب الدوري الألماني، بشكل رسمي.

البايرن عكر بياض النتيجة بهدف في الدقيقة 15 من توقيع سيرج جنابري، قبل أن يضيف النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 34، لينتهي الشوط الأول على وقع هذين الهدفين.

وقلص أسود الفيستفاليا الفارق بهدف في الدقيقة 52 من ركلة جزاء ترجمها إيمري تشان بنجاح إلى هدف، قبل أن يقتل جمال موسيالا آمال دورتموند في العودة بتسجيل هدف فريقه الثالث في الدقيقة 83.