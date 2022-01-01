  1. الرئيسية
  2. الرياضة

ميسي يقود باريس سان جيرمان للتتويج بلقب الدوري الفرنسي

الأحد 24 أبريل 2022 01:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميسي يقود باريس سان جيرمان للتتويج بلقب الدوري الفرنسي



وكالات / سما /

تمكن الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي من قيادة فريقه باريس سان جيرمان للتتويج بلقب الدوري الفرنسي، وذلك بعد التعادل مع لنس بهدفٍ لكل فريق .

وكانت المُباراة التي استضافها ملعب حديقة الأمراء في باريس قد شهدت تسجيل هدف وحيد للباريسيين حمل توقيع ميسي في الدقيقة 68، وذلك بعد تسديدة قوية مُتقنة من خارج منطقة الجزاء تحمل بصمة النجم الأرجنتيني المُميزة.

وتمكن الفريق المُنافس من إدراك التعادل في الدقيقة 88 عن طريق كورنتان جان بعد خطأ دفاعي فادح من الخط الخلفي لأبطال الدوري.

وارتفع رصيد باريس سان جيرمان بعد الفوز في مُباراة اليوم للنقطة رقم 78، ليتأكد فوزه بالمُسابقة بعد اتساع الفارق بينه وبين أقرب مُلاحقيه مارسيليا إلى 16 نقطة، مع بقاء 5 مُباريات للمُنافس لن يكونوا كافيين لإبعاد باريس عن لقب الدوري حتى في حالة خسارته لمُبارياته المُتبقية وعددها 4.

وسيلعب باريس سان جيرمان المُباراة المُقبلة له في الدوري ضد ستراسبورج على أرض الأخير يوم الجمُعة المُقبل المُوافق 29 إبريل، فيما سيلعب لنس مع نانت يوم السبت.

وارتفع عدد مرات فوز باريس سان جيرمان بلقب البطولة الفرنسية الأهم للبطولة رقم 10، ليرتقي لصدارة المُتوجين تاريخياً بالبطولة بالتساوي مع سانت إتيان.

#ميسي #باريس سان جيرمان #الدوري الفرنسي

الأكثر قراءة اليوم

مصادر عسكرية اسرائيلية: مستعدون لشن عملية واسعة بغزة في هذه الحالة..

فيديو لصاروخ بالستي يضرب وسط المدينة.. روسيا تهاجم أوديسا

كاتب إسرائيلي يحذر من زوال دولة الاحتلال بفعل "الكهانية"..يرون في نتنياهو" الحمار المخلص"

شاهد: مسلحون يطلقون النار باتجاه مقر المقاطعة في جنين

الغارديان: هكذا بث استشهاد "فواز حمايل" الحزن والغضب في بيتا

صحيفة عبرية: 4 قطاعات متفجرة للغاية تشكل تحديا رئيسيا للاحتلال

الاحتلال يعتدي على المسيحيين ويمنعهم من الوصول لكنيسة القيامة للاحتفال بـ"سبت النور" (صور وفيديو)

الأخبار الرئيسية

تعرف على نسبة صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية لهذا الشهر...

مصادر امنية اسرائيلية تدعو الى فتح معبر ايرز وحماس نقلت هذه الرسالة عبر الوسطاء..

جيش الاحتلال يرفع حالة التأهب : 12 كتيبة إضافية على خطوط التماس

ضابط اسرائيلي: حماس قررت اطلاق الصواريخ بـ"التنقيط" لعدة أسباب ..وهذا ما تتخوف منه الأوساط العسكرية

AFP_328D74Y-600x400

صحيفة عبرية: 4 قطاعات متفجرة للغاية تشكل تحديا رئيسيا للاحتلال

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم