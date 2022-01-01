ميسي يقود باريس سان جيرمان للتتويج بلقب الدوري الفرنسي

وكالات / سما /

تمكن الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي من قيادة فريقه باريس سان جيرمان للتتويج بلقب الدوري الفرنسي، وذلك بعد التعادل مع لنس بهدفٍ لكل فريق .

وكانت المُباراة التي استضافها ملعب حديقة الأمراء في باريس قد شهدت تسجيل هدف وحيد للباريسيين حمل توقيع ميسي في الدقيقة 68، وذلك بعد تسديدة قوية مُتقنة من خارج منطقة الجزاء تحمل بصمة النجم الأرجنتيني المُميزة.

وتمكن الفريق المُنافس من إدراك التعادل في الدقيقة 88 عن طريق كورنتان جان بعد خطأ دفاعي فادح من الخط الخلفي لأبطال الدوري.

وارتفع رصيد باريس سان جيرمان بعد الفوز في مُباراة اليوم للنقطة رقم 78، ليتأكد فوزه بالمُسابقة بعد اتساع الفارق بينه وبين أقرب مُلاحقيه مارسيليا إلى 16 نقطة، مع بقاء 5 مُباريات للمُنافس لن يكونوا كافيين لإبعاد باريس عن لقب الدوري حتى في حالة خسارته لمُبارياته المُتبقية وعددها 4.

وسيلعب باريس سان جيرمان المُباراة المُقبلة له في الدوري ضد ستراسبورج على أرض الأخير يوم الجمُعة المُقبل المُوافق 29 إبريل، فيما سيلعب لنس مع نانت يوم السبت.

وارتفع عدد مرات فوز باريس سان جيرمان بلقب البطولة الفرنسية الأهم للبطولة رقم 10، ليرتقي لصدارة المُتوجين تاريخياً بالبطولة بالتساوي مع سانت إتيان.