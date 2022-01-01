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موجة غبار وأجواء غير مستقرة تؤثر على فلسطين وتستمر لهذا اليوم ..

الأحد 24 أبريل 2022 01:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
موجة غبار وأجواء غير مستقرة تؤثر على فلسطين وتستمر لهذا اليوم ..



رام الله / سما /

 تأثرت المنطقة منذ ليلة أمس بموجة غبار شديدة، وانتشرت الرمال لتغطي أجواء المدن الفلسطينية.

وقال الراصد الجوي داوود طروة، أن موجة الغبار الحالية تترافق مع تأثر المنطقة بحالة من عدم الاستقرار الجوي من المتوقع ان تستمر اليوم وغدا الاثنين.

وأضاف الراصد الجوي، ان الغبار في الأجواء من المتوقع ان يستمر اليوم وغدا، كما من المتوقع ان تسقط أمطار محلية فوق بعض المناطق.

وتتركز الأمطار اليوم وغدا على مناطق الاردن بشكل أساسي، ولكنها تشمل أحيانا بعض المناطق في فلسطين أيضا.

واعتبارا من الثلاثاء تعود الأجواء المستقرة للمنطقة، ويكون الطقس دافئا في مختلف المناطق.

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