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الأردن يدين تقييد إسرائيل وصول المسيحيين لكنيسة القيامة

الأحد 24 أبريل 2022 12:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن يدين تقييد إسرائيل وصول المسيحيين لكنيسة القيامة



عمان / سما /

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، تقييد إسرائيل وصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة في القدس المحتلة، وتقليص أعداد المحتفلين لمناسبة حلول سبت النور .

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول في بيان، اليوم الأحد، إن جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تقييد حق المسيحيين في الوصول الحر وغير المقيد إلى كنيسة القيامة لتأدية شعائرهم الدينية، بما في ذلك فرض القيود العددية على المصلين، مرفوضة ومدانة.

وأكد أن على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، ووقف جميع الإجراءات التقييدية على مسيحيي القدس المحتلة.

#الأردن #المسيحيين #إسرائيل #كنيسة القيامة

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