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"سيزلزل الائتلاف".. نتنياهو: عضو كنيست آخر سينشق عن الائتلاف الأسبوع الحالي

الأحد 24 أبريل 2022 11:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"سيزلزل الائتلاف".. نتنياهو: عضو كنيست آخر سينشق عن الائتلاف الأسبوع الحالي



القدس المحتلة / سما /

يقدر رئيس المعارضة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن ثمة احتمالا كبيرا لأن يعلن عضو كنيست آخر في صفوف الائتلاف عن انشقاقه خلال الأسبوع الحالي، حسبما نقلت عنه صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم، الأحد، قوله في محادثات مع مقربين منه.

وبعد انشقاق عضو الكنيست عن حزب "يمينا"، عيديت سيلمان، بات الائتلاف الحكومي مدعوما من 60 عضو كنيست، وفي حال انشقاق عضو كنيست آخر عن الائتلاف، فإنه سيصبح مدعوما من أقلية في الكنيست.

ونقلت الصحيفة عن رئيس كتلة الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، قوله الأسبوع الماضي إنه "يفترض أن يصدر الأسبوع المقبل بيانا سيزلزل الائتلاف وسيفقدون التوازن الحالي لديهم في الكنيست".

وتمارس المعارضة، خاصة حزب الليكود، ضغوطا كبيرة على أعضاء كنيست من حزبي اليمين في الائتلاف، "يمينا" و"تيكفا حداشا"، من أجل أن ينشقوا عن الائتلاف، بهدف تسريع إسقاط الحكومة برئاسة نفتالي بينيت.

وأمس، شاركت وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، وهي من حزب "يمينا"، في احتفالات الميمونا التي يقيمها اليهود الشرقيون بعد انتهاء عيد الفصح. وحضرت شاكيد الاحتفال الذي أقامه رئيس لجنة العاملين في الصناعات الجوية، يائير كاتس، وهي احتفالات تعتبر معقل حزب الليكود. واستقبلت شاكيد بحفاوة بالغة في هذا الاحتفال، أملا بتشديعها على الانشقاق عن الائتلاف.

وعقب نتنياهو على مشاركة شاكيد بالاحتفال في معقل الليكود، قائلا إنه "يوجد في العيد هذه السنة مؤشر أمل. وأنا أسير في الشوارع وألتقي أشخاصا مفعمين بالأمل، مع ابتسامة. وفي السنة الأخيرة لم تكن لديهم هذه الابتسامة. وأحاطت بنا حشود أنشدت وصرخت ’عُد’ (إلى رئاسة الحكومة). وهذا يملأني بالأمل حيال المستقبل. إننا عائدون".

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