جيش الاحتلال يرفع حالة التأهب : 12 كتيبة إضافية على خطوط التماس

القدس المحتلة / سما /

قالت قناة "كان" العبرية إن قوات الاحتلال متواصلة في رفع حالة التأهب الأمني في الداخل المحتل وبالضفة وعلى امتداد الحدود مع قطاع غزة.

ووفقاً للقناة العبرية فإنه "حوالي 1400 جندي إسرائيلي ينضمون إلى قوات شرطة الاحتلال لمساعدتها في الحفاظ على النظام في المدن، كما تم تعزيز القوات على خط التماس بـ 12 كتيبة أخرى".

وأضافت القتاة: "يتوقع أن يصادق رئيس أركان جيش الاحتلال الجنرال أفيف كوخافي اليوم على تجنيد وحدات احتياط لاستبدال جنود الخدمة الإلزامية الذين يقومون بنشاطات الحراسة على الخط".