فيديو: للمرة الثانية بايدن يصافح “الهواء” مشعلا تفاعلا.. ومغردون: بوتين هيجننه

وكالات

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرئيس الأمريكي، جو بايدن مبرزين أنه “يصافح الهواء” عقب انتهاء كلمة أدلى بها، السبت.

جاء ذلك عقب خطاب أدلى به بايدن حول خفض التكاليف على المستهلكين في كلية غرين ريفر في أوبورن بواشنطن، وفق (CNN).

ويشار إلى أن هذه الفيديو يأتي بعد نحو 10 أيام من مقطع فيديو آخر أشعل تفاعلا واسعا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ظهر بايدن “يصافح الهواء” بعد خطاب تناول فيه عددا من القضايا بملاحظات حول جهود الإدارة الأمريكية لخفض التكاليف وإعادة بناء سلاسل التوريد وإرساء الأساس للتجديد الاقتصادي بالبلاد.

ويكاد لا يمر خطاب للرئيس الأمريكي دون أن يتفاعل مغردون عليه، وكان آخرها تداول مقاطع فيديو لسقوط شيء على كتف بايدن خلال خطاب الأربعاء وما اعتبره بعض المغردين بأنها “فضلات طير”.