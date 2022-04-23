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المدهون يؤكد رفضه لتصريحات مفوض الاونروا

الأحد 24 أبريل 2022 10:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المدهون يؤكد رفضه لتصريحات مفوض الاونروا



غزة/ سما /

قال د. محمد إبراهيم المدهون رئيس دائرة اللاجئين واللجان الشعبية في حركة حماس انه ينظر بخطورة بالغة لتصريحات المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني حول تقديم الخدمات نيابة عن الأونروا.

وأكد رفض حماس لها جملة وتفصيلا، فهي محاولة لتفكيك الأونروا كمقدمة لإنهاء عملها، بوصفها الشاهد السياسي على قضية اللاجئين.

وقال إنّ تحويل خدمات الأونروا، يعني نزع المسؤولية السياسية تجاه قضية اللاجئين، وهذا يتطلب تحركا على الصعد الرسمية والشعبية والفعاليات الوطنية بشكل سلمي لمواجهة هذا المقترح الذي يستهدف في الأساس نزع المسؤولية السياسية الدولية تجاه قضية اللاجئين، وصولا لوأدها، مع التأكيد على ضرورة تحرك الأمم المتحدة واللجنة الاستشارية والمفوض العام لوجود بدائل خلّاقة تستهدف تعويض العجز المالي المزمع الحديث عنه وحث الدول على الإيفاء بالتزاماتها.

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