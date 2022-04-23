رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الأحد، احتفال الكنائس المسيحية التي تسير حسب التقويم الشرقي بـ "سبت النور"، رغم القيود المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على دخول المسيحيين لكنيسة القيامة عبر نصب الحواجز وإغلاق عدد من أبواب البلدة القديمة في القدس.

كما أبرزت الصحف الثلاث نعي الرئيس محمود عباس للوزير والمحافظ الأسبق المناضل الوطني الكبير اللواء صلاح التعمري، إضافة لإصابة ثلاثة مواطنين برصاص المستوطنين ببلدة صوريف شمال غرب الخليل.

وفي يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

_ الرئيس ينعى المناضل الوطني الكبير اللواء صلاح التعمري

_ رغم قيود واعتداءات الاحتلال.. الاحتفال بـ "سبت النور" في كنيسة القيامة بالقدس

_ الرئيس يعزي بوفاة المناضل الوطني عمر المصري

_ اشتية: ردنا على تصريحات بينيت هي أن فلسطين للفلسطينيين

_ إصابة ثلاثة مواطنين برصاص المستوطنين في صوريف

_ ناشطة إسرائيلية: هكذا يصبح الجنود مجرمي حرب

_ الرئيس التونسي يجدد دعم بلاده للقضية الفلسطينية

_ ممثل أميركي: إسرائيل تستهدف المصلين في الأقصى بشكل ممنهج

_ حملة في كندا ضد تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

_ نادي "فورست غرين" الإنجليزي يعلن تضامنه مع شعبنا ويرفع علم فلسطين على ملعبه

_ البرلمان العربي يبحث سبل التصدي للانتهاكات الإسرائيلية في القدس

_ ميشيل عبس: تضييق الاحتلال على المسيحيين والمسلمين مقدمة لأمور مبيتة

الأيام:

_ الحواجز والانتشار المكثف لقوات الاحتلال تحول دون وصول آلاف المسيحيين إلى كنيسة القيامة للاحتفال "بسبت النور"

_ إصابة 3 مواطنين برصاص المستوطنين في صوريف.. مواجهات في كفر قدوم واختطاف شاب من عزون

_ رحيل المناضل صلاح التعمري

_ إغلاق معبري بيت حانون وكرم أبو سالم أمام تنقل العمال والتجار وحركة البضائع

_ 25 ألفًا أدوا صلاة العشاء والتراويح بالمسجد الأقصى

_ الشرطة الإسرائيلية تستعد لتصعيد محتمل في مناطق 48

_ حملة في كندا ضد تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

_ ممثل أميركي: إسرائيل تستهدف المصلين في الأقصى بشكل ممنهج

_ لبنان: غرق قارب يقل 60 شخصا قبالة سواحل طرابلس والجيش يبدأ عملية إنقاذ

القدس:

_ الكنائس الشرقية تحتفل بـ "سبت النور" في كنيسة القيامة رغم قيود واعتداءات الاحتلال

_ إصابة 3 مواطنين برصاص المستوطنين في صوريف

_ تنديد فلسطيني بقرار تل أبيب منع عمال وتجار غزة من الدخول لإسرائيل

_ الجيش الإسرائيلي يغلق حاجز بيت حانون ويوصي بفرض عقوبات على غزة

_ الموت يغيب المناضل والقائد الوطني صلاح التعمري

_ قمع مسيرة منددة بعدوان الاحتلال على الأقصى واعتقال 4 مواطنين في أم الفحم