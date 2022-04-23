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المعتقلان عواودة وريان يواصلان إضرابهما عن الطعام

الأحد 24 أبريل 2022 10:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

يواصل المعتقل خليل عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا غرب الخليل إضرابه عن الطعام لليوم الـ 52 على التوالي، والمعتقل رائد ريان (27 عاما) من قرية بيت دقو شمال مدينة القدس لليوم 18، احتجاجا على استمرار اعتقالهما الإداري في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقل المعتقل عواودة قبل أيام من زنازين العزل الانفرادي في "عوفر" إلى عيادة معتقل الرملة بعد تدهور حالته الصحية، حيث يعاني من آلام في الرأس والمفاصل، وصداع وهزال وإنهاك شديد، وعدم انتظام في نبضات القلب، ومجرى التنفس، وتقيؤ بشكل مستمر وانخفاض حاد في الوزن، حيث فقد من وزنه أكثر من 16 كغم.

وترفض سلطات الاحتلال الاستجابة لطلبه بإنهاء اعتقاله الإداري، أو التعاطي معه، في ظل تراجع وضعه الصحي بشكل ملحوظ.

يذكر أن المعتقل عواودة أب لأربع طفلات، وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلته بتاريخ 27/12/2021، وحولته للاعتقال الإداري دون أن توجه له أي اتهام، كما اعتقل سابقا عدة مرات.

وفي السياق، فإن المعتقل ريان والمحتجز حاليا في "عوفر"، اعتقل بتاريخ 3/11/2021 بعد مداهمة قوات الاحتلال لمنزله واستجواب ساكنيه، حيث تم تحويله للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، إلا أنه وبعد قرب انتهاء مدة الاعتقال تم تجديده إداريا لمدة 4 أشهر إضافية، ليعلن بعدها إضرابه المفتوح عن الطعام.

#الاعتقال الإداري #اضراب عن الطعام

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