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بالفيديو: رسالة دعم خاصة من أبو تريكة لمبتوري الأطراف في غزة

الأحد 24 أبريل 2022 04:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو: رسالة دعم خاصة من أبو تريكة لمبتوري الأطراف في غزة



الدوحة/سما/

وجه نجم كرة القدم المصرية السابق محمد أبو تريكة، رسالة دعم خاصة إلى الأطفال والشباب مبتوري الأطراف في قطاع غزة، ضمن برنامج "عمران" الذي يقدمه المعلق الرياضي سوار الذهب خلال شهر رمضان المبارك.

ونشر سوار الذهب على حسابه الشخصي بموقع تويتر أمس الجمعة جزءا من كلمة أبو تريكة وإحدى المباريات التي لعبها مبتورو الأطراف، معلقا عليها "من القلب إلى القلب رسالة محمد أبو تريكة لأبطال غزة للبتر".

وتفاعل مغردون مع المقطع مشيدين بالنجم المصري.

 

وقال أبو تريكة في رسالته المصورة "إلى شباب وأطفال جمعية فلسطين للبتر الموجودة في غزة، كل عام وأنتم بخير، ربنا يحفظكم ويقويكم، نحن متواجدين بجانبكم ونشجعكم".

وأضاف النجم السابق للنادي الأهلي ومنتخب مصر "نحن مقصرون معكم، ولكن أنتم دائما تعطونا الأمل والثبات، وربنا يرزقكم الثبات والرضا، سعيد جدا بحديثي معكم، وصحيح أنني لم أركم لكنني أحبكم جدا، ودائما ما هو من القلب يصل للقلب".

 

وجاءت مشاركة أبو تريكة ضمن إحدى حلقات برنامج عمران في فلسطين الأسبوع الماضي، لدعم مبتوري الأطراف من محبي كرة القدم.

يذكر أن أسطورة الأهلي عبر مرارا عن حبه لفلسطين وتعاطفه مع غزة، منذ أن كان لاعبا، وخاصة احتفاله الشهير بقميص "تعاطفا مع غزة" خلال مباراة السودان بكأس أمم أفريقيا 2008.

 
 
 
#محمد ابو تريكة #غزة

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