اصابة امراة بجراح حرجة في جريمة اطلاق نار بمدينة قلنسوة

قلنسوة/سما/

أصيبت امرأة، في الثلاثينيات من عمرها، بجراح وصفت بأنها حرجة في جريمة إطلاق نار بمدينة قلنسوة، مساء اليوم السبت.

وحسب المعلومات الواردة، فإن المصابة تعرضت لإطلاق نار في موقف منزلها في قلنسوة.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء"، أن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 18:13، حول إصابة شابة في حادث عنف بقلنسوة، وقدم طاقم طبي عمليات الإنعاش لها إذ عانت جروحا حرجة".

وأحيلت المصابة، على وجه السرعة، إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.