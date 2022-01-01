مصادر عسكرية اسرائيلية: مستعدون لشن عملية واسعة بغزة في هذه الحالة..

القدس المحتلة/سما/

قالت مصادر عسكرية إسرائيلية، مساء اليوم السبت، إن قواتها مستعدة لشن عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة إذا قرر المستوى السياسي ذلك.



ونقلت قناة ريشت كان العبرية، عن تلك المصادر قولها، إن القيادة الجنوبية في الجيش تحافظ على مستوى عالٍ من حالة التأهب على جبهة قطاع غزة.

ووفقًا لذات المصادر، فإنه منذ عملية "حارس الأسوار/ سيف القدس" تم تحديث وتوسيع بنك الأهداف في قطاع غزة، وقسم العمليات القائم عليه.



وذكرت القناة، أن قرار عدم الرد على إطلاق الصواريخ أمس جاء بناءً على توصية من قيادة المنطقة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، قدمت للمستوى السياسي.

وتشير التقديرات لدى المؤسسة العسكرية والأمنية أن منع دخول العمال من غزة هو أكثر فاعلية من الرد العسكري.

القدس