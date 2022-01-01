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مستوطنو غلاف غزة غاضبون من عدم الرد بقوة على اطلاق الصواريخ

السبت 23 أبريل 2022 07:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنو غلاف غزة غاضبون من عدم الرد بقوة على اطلاق الصواريخ



القدس المحتلة/سما/

أعرب مستوطنو غلاف قطاع غزة عن استيائهم من قرار جيش الاحتلال الاسرائيلي عدم الرد بقوة على إطلاق الصواريخ الليلة الماضية على مستوطنات الغلاف، والاكتفاء بفرض عقوبات مدنية، وفق موقع “والا” العبري.

ودعا سكان مستوطنات “سديروت” و”مجلس أشكول الإقليمي”، المنظومة الأمنية للاحتلال إلى مواصلة الرد العسكري وعدم الاكتفاء بالعقوبات في ضوء ما وصفوه “فقدان الردع”.


 
وانتقد ألبرت غاباي أحد سكان “سديروت” السياسة الأمنية التي أدت إلى التصعيد، قائلا:”هذا لا يفاجئنا، وأنا قلق ليس فقط بشأن سديروت، ولكن بشأن كل ما يحدث في جميع إسرائيل هذه الأيام، وإذا لم نرد فإن الردع يتضرر”.

وأضاف: “الردع الآن في الحضيض، وكان عليهم الرد حتى لا يستمر إطلاق النار، والمشكلة هي أنه في الوقت الحالي تخشى الحكومة أن يتفكك الائتلاف، لذلك قد يفضلون عدم الرد”.

واعتبرت ميراف كوهين من “عين هشلوشاه”، أن إطلاق الصواريخ ينتهك بشكل كبير سيادة “إسرائيل” في المنطقة، وقالت: “علينا الرد على كل صاروخ”.


 
وأضافت: “لا يمكن لإسرائيل أن تقبل بأن تطلق رصاصة عليها دون أي رد، إنها توحي بأن هذا الوضع أصبح ممكنا وطبيعيا، وفي رأيي لم يكن هذا ليحدث لو أطلقت الصواريخ على مدن الوسط”.

#غلاف غزة #صواريخ غزة

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