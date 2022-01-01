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الهندي: تهديدات الاحتلال بسحب تسهيلات غزة سترتد الى نحره

السبت 23 أبريل 2022 06:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهندي: تهديدات الاحتلال بسحب تسهيلات غزة سترتد الى نحره



دمشق/سما/

أكد رئيس الدائرة السياسية وعضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، د. محمد الهندي، أن قطاع غزة لا يمكن ابتزازه أو عزله من الاحتلال الاسرائيلي، موضحًا أن "تحولت بفضل اله إلى قلعة للمقاومة ضد جرائمه وعدوانه".

وأوضح الهندي، أن تهديدات العدو بسحب تسهيلات غزة وإغلاق معبر بيت حانون يقصد منها عزل غزة عن جرائمه في القدس وجنين.


 

 
وقال الهندي: إن " ما يسمى بالتسهيلات هي حق طبيعي لأهل غزة وهي أقل من الحد الأدنى لأهلها الذين يعانون الحصار والعدوان على مدار الوقت".

وأضاف أن هذه الممارسات والجرائم سترتد إلى نحره وستبقى غزة شوكة في قلبه.

#محمد الهندي #غزة #الجهاد الاسلامي #الاحتلال الاسرائيلي #معبر بيت حانون #القدس المحتلة #جنين

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