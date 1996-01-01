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الرئيس عباس ينعى المناضل الوطني الكبير اللواء صلاح التعمري

السبت 23 أبريل 2022 06:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس ينعى المناضل الوطني الكبير اللواء صلاح التعمري



رام الله/سما/

نعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم السبت، الوزير والمحافظ الأسبق المناضل الوطني الكبير اللواء صلاح التعمري، الذي توفي اليوم في بيت لحم، بعد صراع طويل مع المرض.

وأشاد الرئيس بمناقب المناضل الوطني الكبير اللواء التعمري، الذي أمضى حياته مدافعا عن قضية وطنه وشعبه، في ساحات العمل والنضال الوطني.

وتقدم الرئيس من أسرة الفقيد، بالتعازي والمواساة، سائلاً العلي القدير، أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر وحسن العزاء.

والمناضل الكبير التعمري واسمه الحقيقي "أسعد سليمان حسن عبد القادر سليمان"، من مواليد بيت لحم عام عام 1943، والتحق مبكرا في صفوف حركة "فتح" مع انطلاقتها الأولى، وكان رياضيا وعسكريا لايشق له غبار، وعمل في الاشبال والزهرات بحركة فتح في الأردن، وخرج مع قوات الثورة إلى لبنان.

اعتقل الراحل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في اجتياح لبنان، واصبح مسؤول الاسرى في سجن انصار (1)، وتحرر عام 1983 ضمن صفقة النورس مع اكثر من 5000 اسير لبنان وفلسطيني .

عاد الى ارض الوطن مع طلائع قوات الثورة الفلسطينية، وترشح في اول انتخابات تشريعية لعضوية المجلس التشريعي عام 1996، وفاز عن محافظة بيت لحم.

شغل الراحل منصب وزير الشباب والرياضة في الحكومة الثامنة، ومحافظ سابق لمحافظة بيت لحم، ومستشارا للرئيس محمود عباس لشؤون الاستيطان والجدار، وعضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، وعضو المجلس الاستشاري في الحركة، وعضو المجلس العسكري، وعضو المجلس المركزي الفلسطيني.

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#الرئيس عباس #اللواء صلاح التعمري

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