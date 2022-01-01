مصرع شخص وإصابة خطيرة لامرأة في حادث طرق قرب بلدة المزرعة

الجليل/سما/

لقي شخص مصرعه وأصيبت امرأة، في حادث طرق وقع صباح اليوم، السبت، قرب بلدة المزرعة في منطقة الجليل الغربي.

وضحية الحادث هو أحمد نصرة (62 عامًا) من قرية المزرعة.



وعُلم أن الحادث وقع على شارع رقم 4 قرب المزرعة، من جرّاء اصطدام مركبة نقل بدراجة نارية كانا يستقلانها الضحية والمصابة وهي بالثلاثينات من عمرها.

وأفادت الطواقم الطبية بأنها اضطرت إلى إقرار وفاة الضحية بعد فشل محاولات إنقاذ حياته وعملية الإنعاش التي أجريت له في موقع الحادث.

في حين نقلت الطواقم الامرأة المصابة إلى مستشفى نهريا بعد تخديرها وإخضاعها للتنفس الاصطناعي، وهي تعاني من جراح خطيرة.

ويستدل من معطيات "سلطة الأمان على الطرق" الإسرائيلية، أن 102 بينهم 35 عربيا، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق وقعت منذ مطلع العام 2022 وحتى 14 نيسان/ أبريل الجاري.