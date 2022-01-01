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شرطة خانيونس تنهي ملفات 141 غارمًا على ذمم مالية

السبت 23 أبريل 2022 05:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
شرطة خانيونس تنهي ملفات 141 غارمًا على ذمم مالية



خانيونس/سما/

أنهت شرطة محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، خلال الأسبوع الثالث من شهر رمضان الجاري، ملفات 141 موقوفًا من النزلاء الغارمين على ذمم مالية والموجودين في نظارات مراكز شرطة المحافظة.

وقال المقدم أحمد صيام رئيس اللجنة المكلفة بإنهاء ملفات النزلاء الغارمين، في تصريح صحفي: "أُفرِج عن 141 شخص من الغارمين، بعد إنهاء ملفاتهم المالية ودفع المبالغ اللازمة لأصحابها، بدعم ومبادرة من فاعلي الخير".

وشكر صيام، باسم جهاز الشرطة، كل من يساهم في التخفيف عن هذه الفئة المتضررة جراء الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة.

 

 

#خانيونس’

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