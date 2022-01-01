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آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الأحد

السبت 23 أبريل 2022 05:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الأحد



غزة/سما/

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزّة، اليوم السبت، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ليوم غدٍ الأحد الموافق 24 أبريل 2022.

وأشارت إلى أن السفر ليوم غدٍ سيكون للحافلة الثالثة+ الرابعة+ الخامسة من كشف رقم (19/ 2022)، مُشيرةً إلى ضرورة التواجد في تمام الساعة 08:00 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر.

 وأكّدت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثًا خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في محافظات القطاع، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

 

 

للاطلاع على كشف  رقم (19/ 2022): اضغط هنا

للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، يمكن الدخول عبر الرابط: اضغط هنا

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