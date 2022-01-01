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الكشف عن سبب تواجد أعداد كبيرة من النيجيريين بموقع أثري في الأردن (فيديو)

السبت 23 أبريل 2022 05:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن سبب تواجد أعداد كبيرة من النيجيريين بموقع أثري في الأردن (فيديو)



عمان/سما/

تحدثت وكالة "عمون" الإخبارية عن سبب تواجد أعداد كبيرة من النيجيريين في موقع "أم قيس" الأثري بلواء بني كنانة في الأردن، وطبيعة الطقوس التي يقومون بها.

 

وبعد أن انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه المئات ممن يحملون الجنسية النيجيرية وهم يؤمون موقع أم قيس الأثري، أشارت وكالة "عمون" نقلا عن مصدر مطلع إلى أن "تواجد هذه الأعداد من النيجريين من كلا الجنسين ومن كافة الأعمار في منطقة أم قيس، وتحديدا في الموقع الأثري القديم، يأتي كتقليد ديني سنوي لدى طائفة مسيحية، والتي تأتي من بلادها لأداء الحج"، حيث وثق مقطع الفيديو المتداول، نيجيريين يرتقون ربوة في موقع أم قيس الأثري ويؤدون فيما يبدو طقوسا دينية.

من جهته، أوضح رئيس هيئة تنشيط السياحة، عبد الرزاق عربيات للوكالة أن "الهيئة عملت على استقطاب هذه المجموعات لتشجيع السياحة الدينية بشقيها الاسلامية والمسيحية في الأردن"، لافتا إلى أنه "تم استهداف السوق النيجيرية لفتح اسواق جديدة يستقطب من خلالها سياح إلى الأردن، ضمن برنامج مشروط بالاقامة لمدة 6 أو7 أيام".

وذكر عربيات أن "هذه المجموعات تبدأ زياراتها إلى جبل نيبو، ثم تزور العاصمة عمان ومدينة ام قيس والبترا والعقبة ووادي رم".

في حين أعلنت لجنة الحج النيجيرية المسيحية أن "الحج الرئيسي سيبدأ بحلول نهاية شهر مايو إلى الأردن وإسرائيل وروما".

#الاردن

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