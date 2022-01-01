يديعوت: الجيش الإسرائيلي على درجة عالية من الاستعداد لعملية عسكرية في غزة

القدس المحتلة/سما/

زعمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلا عن مصادر أمنية في الجيش الإسرائيلي أن الجيش على درجة عالية من الاستعداد لعملية عسكرية واسعة النطاق في غزة.



وذكرت الصحيفة أن إطلاق الصواريخ من غزة باتجاه إسرائيل أدى إلى إعداد الجيش سلسلة من الأهداف الهجومية في القطاع ووضعها لموافقة القيادة السياسية.



وأوضحت أن القيادة السياسية قرر الرد بـ "الطائرة المدنية" على قطاع غزة، حيث بالإضافة إلى الاستعداد لمهاجمة أهداف في غزة، أوصى الجيش القيادة السياسية بالامتناع عن الهجوم هذه المرة والمحاولة بالعقوبات المدنية كبديل.



جاءت العقوبات الإسرائيلية بإغلاق معبر بيت حانون/ "إيرز" لأول مرة منذ السماح لعشرات آلاف العمال الفلسطييين بالعمل في الداخل، حيث يدخل حوالي 10 آلاف للعمل أسبوعيا، حيث تقرر إغلاق المعبر حتى الأحد وإعادة تقييم الوضع الأمني.



ولفتت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن تتضاعف أعداد تصاريح الدخول إلى إسرائيل في المستقبل القريب كجزء من سياسة "العصا والجزرة"، لكن قررت الحكومة الحالية تبني أدوات ضغط مدنية ضد حماس في غزة.