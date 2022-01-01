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الاحتفال بـ"سبت النور" في بيت لحم

السبت 23 أبريل 2022 04:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتفال بـ"سبت النور" في بيت لحم



بيت لحم/القدس المحتلة/سما/

احتفلت الكنائس المسيحية التي تسير حسب التقويم الشرقي، اليوم السبت، بـ"سبت النور".

ووصل النور المنبثق من كنيسة القيامة، إلى مدن بيت لحم وبيت ساحور وبيت جالا، قادما من مدينة القدس المحتلة، وقامت المجموعات الكشفية بعروضها وعزفها ألحان وطنية ودينية.

وقال رئيس بلدية بيت لحم حنا حنانينا، إن بيت لحم تحتفل بفرح بسبت النور، بحضور الزوار المصريين وأبناء شعبنا من فلسطينيي الـ48، خاصة بعد انقطاع دام لعامين بسبب جائحة "كورونا"، متمنيا أن ينعم العالم بالخير والسلام والمحبة، وان يزول الاحتلال عن أرض فلسطين.

الثمانينية المصرية صابات بشارة، جاءت للاحتفال بسبت النور في فلسطين، قالت: "بيت لحم مدينة جميلة وهادئة وآمنة، فهذه البلاد بلاد المحبة والتآخي"، وأشارت إلى انها تحرص على القدوم كل عام للحتفال بسبت النور في بيت لحم، إلا انها لم تأت منذ عامين بسبب "كورونا".

وعبر المصري حليم الألفي، الذي يزور بيت لحم لأول مرة، عن ارتياحه لتواجده في المدينة وبين أهلها، وقال: الملفت في بيت لحم حالة التآخي التي يعيشها المسـلمون والمسـيحيون، ما يؤكد أن شـعب فلسطين يحب السلام.

وأبدت الشابة المصرية أريني فيكتور، اعجابها بأجواء الاحتفال بسبت النور في بيت لحم، خاصة الفرق الكشفية التي تعزف الالحان الوطنية والدينية.

بدوره، أوضح جورج زينة، أحد قادة مجموعة كشافة تراسنطا بيت لحم، أن أربع مجموعات كشفية شاركت باحتفال سبت النور على بلاط ساحة المهد وهي تراسنطا بيت لحم، وراهبات ماريوسف، والسلسيان السادسة، بقيادة فرقة الطليعة الأرذوكسية.

مدير عام شرطة بيت لحم العميد طارق الحاج، قال إن نحو 150 ضابطا وشرطيا شاركوا في تأمين واستقبال ومرافقة النور المقدس، القادم من كنيسة القيامة  توزيعه على الكنائس في مدن بيت لحم وبيت ساحور وبيت جالا.

#سبت النور #الاحتفال بسبت النور

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