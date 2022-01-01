الجهاد الإسلامي تستنكر عدوان الاحتلال على المسيحيين المُحتفلين بـ "سبت النور"

غزة/سما/

استنكرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، استمرار الاحتلال في انتهاكاته بحق المقدسات الإسلامية والمسحيية في القدس المحتلة.

واعتبر المتحدث باسم الحركة أ. طارق عزالدين، في بيان صحفي، اليوم السبت، أن العدوان السافر على حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية، مؤكدًا أن العدو بسياسته الإرهابية يستهدف جميع شعبنا بكل أطيافه ومكوناته وينتهك المقدسات الإسلامية والمسيحية.





وقالت الحركة، إن قوات الاحتلال تستمر في انتهاكاتها بحق المقدسات الفلسطينية، الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، والتضييق على المسيحيين الفلسطينيين والحد من حرية حركتهم ومشاركتهم من خلال نصب الحواجز وإغلاق الأبواب المؤدية إلى كنيسة القيامة في مدينة القدس للاحتفال بـ "سبت النور".

ودعت الحركة، إلى وحدة شعبنا لمواجهة هذا العدوان المستمر، والدفاع عن حق شعبنا في العبادة وممارسة حريته في المقدسات، مشددة على أن هذه الممارسات الاحتلالية لن تنال من صمود وعزيمة شعبنا وتمسكه بأرضه والدفاع عنها، والتي ستبقى شامخة تواجه كل التحديات حتى تحرير الأرض وتطهير المقدسات.