حماس تعقب على انتهاكات الاحتلال بحق المحتفلين بـ"سبت النور"

غزة/سما/

- اعتبرت حركة حماس، اليوم السبت، اقتحام جنود الاحتلال وانتهاكهم لحرمة كنيسة القيامة وتدنيسهم لها بقوة السلاح، وفرض قيود على احتفالات مسيحيي الشعب الفلسطيني في "سبت النور"، بأنها إجراءات عنصرية وانتهاك صارخ لحرية العبادة والأماكن المقدسة التي تتعرض يوميًا لاقتحامات مشينة.

وقال عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحماس في تصريح صحفي له، أن حركته تثمن رفض مسيحيي ومسلمي الشعب الفلسطيني لهذه الإجراءات العدوانية وصمودهم أمام محاولات العبث بالهوية الوطنية للقدس المحتلة.

وأكد الرشق على أن مدينة القدس ستبقى عاصمة أبدية لفلسطين، وسيبقى أهلها مسلمون ومسيحيون بمساجدها وكنائسها، عنوان الحق والصمود في وجه غطرسة الاحتلال.

ودعا الجماهير الفلسطينية بكل مكوّناتها، إلى التصدي لهذه الانتهاكات التي تستهدف أرضنا ومقدّساتنا، داعيًا المجتمع الدولي، إلى التوقف عن سياسة المعايير المزدوجة في التعامل مع قضيتنا العادلة، والضغط على سلطات الاحتلال لوقف تلك السياسات التي تشكّل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي.