انهينا ملف الاضرار الجزئية..الاونروا : بدأنا عمليا عملية إعادة إعمار البيوت المهدمة كليا في غزة

غزة / سما /

قال عدنان ابو حسنه المستشار الاعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "اونروا" إن: "عملية إعادة اعمار البيوت المدمرة كليا في قطاع غزة بدأت فعلياً، وتمت الموافقة على 90 اسم من أصحاب البيوت المدمرة كلياً عقب الحرب الإسرائيلية الأخيرة في قطاع غزة مايو/ أيار 2021" موضحاً أن الاونروا قامت باستدعاء الأهالي للتوقيع على الأوراق وسترسل الأموال خلال أيام للبنوك من أجل البدء بالإعمار ضمن دفعات لأن المبالغ كبيرة.

وتابع: "أونروا بدأت مباشرة بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بكافة الإجراءات المتعلقة بعملية إعادة الإعمار، حيث قامت بدفع بدل إيجار لمدة ستة شهور لكل أصحاب البيوت التي دمرت تدميراً كاملاً وأصبحت لا تصلح للسكن ثم دفعت بعد ذلك ايجار لمدة اربعة شهور "

. وأضاف"تم إنهاء ملف 7000 بيت أصيب بأضرار جسيمة ومتوسطة وخفيفة فيما يتعلق بإعادة الإعمار ودفع الأموال، أما بالنسبة للبيوت المدمرة بشكل كلي فعددها 650 بيت كان هناك اجتماعات متواصلة ما بين أونروا ووزارة الإسكان ونقابة المهندسين وأصحاب المكاتب الهندسية حول اشتراطات البدء بعملية الإعمار مثل: الأوراق الثبوتية، أوراق الملكية، بعض المانحين يتطلب إجراءات تتعلق بالبيئة والأمان".

ويشار إلى أن لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية أصدرت، الخميس الماضي، تصريحاً صحفياً، حول تطورات ملف إعادة الاعمار للبيوت المدمرة في العدوان الأخير على قطاع غزة.