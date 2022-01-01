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"المحامين العرب" يطالب بالضغط على الاحتلال للإفراج عن جثامين الشهداء المحتجزة

السبت 23 أبريل 2022 02:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
"المحامين العرب" يطالب بالضغط على الاحتلال للإفراج عن جثامين الشهداء المحتجزة



القاهرة / سما /

طالب الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بنعيسى المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن جثامين الشهداء الفلسطينيين التي يحتجزها دون قيد أو شرط.

وقال بنعيسى في بيان، اليوم السبت، أن أحدث الإحصائيات الرسمية تؤكد احتجاز سلطات الاحتلال 105 جثامين لشهداء فلسطينيين في ثلاجاتها من بينهم 7 تم احتجازهم خلال شهر نيسان/ أبريل الجاري إضافة إلى 256 جثمانا في "مقابر الأرقام".

وشدد على أن احتجاز الجثامين في "مقابر الأرقام" والثلاجات جريمة حرب، تستوجب محاكمة دولية عاجلة لمرتكبيها.

ولفت بنعيسى أن الاحتلال لم يكتف بقتل الفلسطينيين أصحاب الأرض دون محاسبة، بل يرفض تسليم جثامين بعضهم كنوع من الانتقام والضغط على أسرهم، ويستمر في تجاوزاته بسرقة أعضاء من جثامين بعض الشهداء، لاستخدامها في علاج المرضى الإسرائيليين، وفق ما ذكره تقرير لوزارة الإعلام الفلسطينية في جريمة إنسانية تتنافى مع جميع الأديان والأعراف والقوانين الدولية.

#اتحاد المحامين العرب #الاحتلال

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